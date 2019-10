Behörde verwehrte Black Wings Genehmigung für Heim-Auftakt

Stressige Zeiten in der Linzer Keine-Sorgen-EisArena: Die Liwest Black Wings haben heute im einer ersten Begehung der Behörden keine Genehmigung für das erste Liga-Heimspiel am Freitag gegen Bozen (19.15 Uhr) erhalten. Konkret geht es um die Südtribüne an der Frontseite, an der gerade im Untergeschoß die Kabinen umgebaut werden. Es spießt sich am noch nicht fertig gestellten Fluchtweg, der vom Oberrang via Stiege ins Freie fertig gestellt werden muss, um wie geplant 4865 Fans Einlass gewähren zu können.

Am morgigen Donnerstag um 16 Uhr folgt eine weitere Begehung. Bis dahin laufen die Arbeiten und auch das Telefon von Manager Christian Perthaler auf Hochtouren. Bis heute Abend mussten die Black Wings TV-Sender Sky die verbindliche Auskunft erteilen, ob das Spiel und somit eine Liveübertragung stattfindet oder nicht. „Ich vertraue der Bauleitung der Linz AG. Die hat mir versichert, dass sie alles fristgerecht schafft“, sagt Perthaler.

Bild: Markus Prinz

Auch die Liga wurde bereits von den Problemen in Kenntnis gesetzt. EBEL-Manager Christian Feichtinger geht von einer positiven Begehung morgen aus. Und wenn nicht? "Wir haben so einen Fall noch nicht gehabt, würden aber versuchen, alles zu regeln. Sollte ein Spiel nicht stattfinden können, muss sich der Strafsenat damit befassen. Es handelt sich um eine Form von höherer Gewalt, für die die Black Wings im Endeffekt auch nichts können", sagt der Liga-Manager aus Ebensee. Nur müsse geklärt werden, wer für etwaige Kosten aufkommen würde.

Ein Spiel vor 2000 Besuchern, für die die Halle ohne Südtribüne auf alle Fälle freigegeben wäre, schloss Perthaler aus. Diese Kapazität würde nicht einmal für Dauerkartenbesitzer und jene, die Tickets im Vorverkauf erworben haben, reichen. Möglicherweise könnte die Behörde die Halle aber für mehr als nur 2000 Fans - so wie das in den Vorbereitungsspielen der Fall war - freigeben. Denn mittlerweile wäre auch die Osttribüne für die Zuschauer verfügbar. Ein Match vor bis zu 3800 Zuschauern scheint nicht unmöglich. "Das wird sich alles morgen um 16 Uhr entscheiden", sagt Perthaler.

"Es ist machbar", sagte Black-Wings-Präsident Peter Freunschlag am Mittwochabend im OÖN-Telefonat. Der Bauingenieur schätzt, dass alles fertig wird, "wenn morgen alle pünktlich kommen. Kommt einer nicht oder zu spät, wird es ganz schwierig. Da braucht es eine strenge Hand von der Bauleitung. Ich hoffe, die wissen, was da auf dem Spiel steht."

Eine weitere Baustelle ist die Torhüter-Position. Gibt es am Freitag ein Match, wird der bis dato überragende David Kickert (grippaler Infekt) wahrscheinlich ausfallen. Ersatzmann wäre wohl Paul Mocher.

