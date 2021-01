Der KAC ist ein anderes Kaliber als der Villacher SV. Das bekamen die Steinbach Black Wings 1992 gestern in der ICE Hockey League zu spüren. Zwei Tage nach dem 4:3-Sieg über die "Adler" unterlagen die Linzer beim Rekord-Champion aus Klagenfurt 2:3 (0:1, 0:1, 2:1). Glanztaten von Goalie Luka Gracnar verhinderten eine höhere Niederlage, die Aufholjagd kam diesmal zu spät.

Gegen den VSV hatten die Linzer einen 1:3-Rückstand in ein 4:3 verwandelt, beim KAC stand es bis zur 58. Minute sogar 0:3. Dann sollte die Geschichte doch noch spannend werden. Zunächst verkürzte Neuzugang Dennis Yan auf 1:3 (58.), dann beförderte Jubilar Brian Lebler in seinem 500. Meisterschaftsmatch für die Black Wings den Puck zum 2:3 ins Netz (59.). Da waren noch 74 Sekunden auf der Uhr – und der EHC mit sechs Mann im Vorwärtsgang. Ohne Happy End.

Der Erfolg des KAC, der zehn seiner jüngsten zwölf Partien gewonnen hat, war letztlich verdient. Die "Rotjacken" dominierten über weite Strecken, die Linzer Defensive hatte alle Hände voll zu tun. Die Klagenfurter profitierten darüber hinaus vom "Sekundenschlaf" des Schlusslichts zu Beginn aller drei Abschnitte.

Es hatte nur 16 Sekunden gedauert, bis Stürmer Nils Petersen – sträflich frei – den KAC 1:0 in Führung brachte (1.). Im zweiten Drittel stellte Manuel Ganahl nach 78 Sekunden auf 2:0 (22.). Und in der dritten Periode erhöhte Matt Fraser – das Team wohlgemerkt in Überzahl – nach 109 Sekunden auf 3:0 (42.).

