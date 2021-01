Die Black Wings kehren heute zurück an jenen Ort, an dem man in Runde eins (höchst erfolgreich) in die Saison gestartet ist. Die Linzer konnten am 25. September 2020 mit einem 4:1-Sieg in Klagenfurt überraschen. Danach folgten in zwei Heimspielen gegen den KAC zwei deutliche Niederlagen (0:4, 0:6). Ein Auswärtssieg wäre heute eine faustdicke Überraschung, noch größer als jener im September. Zum einen, weil die Black Wings abgeschlagen am Tabellenende liegen und nach dem ersten Wochenende in