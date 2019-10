Ab 18:30 Uhr live: Black Wings gastieren in Graz

Graz 99ers - Black Wings Linz

Graz 99ers Black Wings Linz Erstes Bully: 18.10. - 19:15

Live-Kommentar

Wir berichten ab 18:30 Uhr live aus dem Merkur-Eisstadion.

Gelingt die Revanche?

Fünf Spiele, fünf Niederlagen. So lautet die Bilanz der Graz 99ers in den jüngsten fünf Pflichtspielen. Zu wenig für die Ansprüche der Steirer, die den sensationellen Halbfinal-Einzug im Vorjahr heuer wiederholen wollen. Der Weg dahin ist noch lang - aber die Black Wings wissen aus eigener Erfahrung, dass es gegen Graz ganz schwer wird. Schließlich mussten sich die Linzer im Playoff der Vorsaison in der Viertelfinalserie mit 2:4 geschlagen geben.

Verletzungssorgen auf beiden Seiten

Die gute Nachricht vorweg: Daniel Woger wird heute zu 99 Prozent sein Comeback nach Unterkörperverletzung geben. Auch Juraj Valach trainiert bekanntlich wieder voll mit. Das Risiko eines Einsatzes ist aber noch zu hoch. Das gilt wohl auch für Brian Lebler, der sich gestern in die Verletztenliste eingefügt hat. "Es ist aber nichts Gröberes", beruhigen die Black Wings auf OÖN-Nachfrage. Ebenfalls verletzt ist Julian Pusnik, der relativ lang ausfallen dürfte.

Wirklich vom Verletzungsteufel geplagt sind aber die 99ers. Mit dem Ex-Linzer Daniel Oberkofler, Matt Garbowsky und Joakim Hillding fehlen drei nominelle Mittelstürmer, auch Trevor Hamilton und Karl Johansson sind angeschlagen. Vor allem in Zeiten eines dichten Spielplans ist dieses Verletzungspech sicher nicht förderlich. Denn: Die 99ers haben die jüngsten beiden Wochen mit je drei Spielen bestritten, auch nächste Woche wird das so sein, weil die Steirer bereits am Dienstag zum Retour-Match in Linz eingeladen sind.

