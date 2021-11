Bozen heißt der fünfte Gegner für das Interims-Trainer-Duo der Black Wings Mark Szücs und Jürgen Penker. In allen vier Partien holten die Black Wings zumindest einen Punkt und verkürzten in der Tabelle so den Rückstand auf das Tabellenmittelfeld. Aktuell fehlen nur noch vier Punkte auf einen Pre-Playoff-Platz, zehn auf einen Fixplatz im Playoff. Das hat vor zwei Wochen noch etwas düsterer ausgeschaut. Linz und Bozen trafen in dieser Saison bereits einmal aufeinander. In Linz gingen die