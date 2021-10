Ab 14 Uhr live: Black Wings gastieren in Bratislava

Bratislava Capitals - Black Wings Linz

Bratislava Capitals Black Wings Linz Erstes Bully: 10.10. - 15:00

Wir berichten live aus Bratislava, ab 14 Uhr.

Die Black Wings wollen heute nach dem ersten Saisonerfolg am Freitag beim KAC weitere Punkte folgen lassen. In der Tabelle befindet man sich seit Freitag wieder in Schlagdistanz zu den Vienna Capitals und dem Villacher SV, der allerdings ein Spiel weniger absolviert hat. Mit einem Auswärtserfolg heute bei den Bratislava Capitals würde man den Rückstand auf die Slowaken auf einen Punkt reduzieren.

"Bratislava ist ein kompaktes Team, das jede Mannschaft der Liga vor Probleme stellen kann", sagt Rafael Rotter und ergänzt: "Wir müssen genau so engagiert an die Aufgabe herangehen wie in Klagenfurt, um jeden Zentimeter kämpfen und die Scheiben zum Tor bringen. Dann können wir auch dort erfolgreich sein."

Am Freitag setzte es für das Team von Trainer Peter Draisaitl eine 3:5-Niederlage in Znojmo.

Erster Saisonsieg brachte Erleichterung

Erleichterung hat sich nach der Partie am Freitag bei den Black Wings breit gemacht. "Endlich haben wir uns für ein gutes Spiel auch einmal belohnen können. Nun gilt es den Fokus auf die Partie am Sonntag zu legen und die nächsten Punkte einzufahren", sagte etwa Andreas Kristler. Auch Trainer Dan Ceman sprach davon, dass dieser erste Erfolg der Saison Druck von den Schultern nehme.

Glück im Unglück für Schnetzer

Ganz besonders gefreut haben dürfte sich Ramon Schnetzer, der bei der Ankunft in seiner alten Wirkungsstätte zuerst einen Schock zu verdauen hatte: Beide Schläger, die der Linzer mit nach Klagenfurt genommen hatte, waren beschädigt in Kärnten angekommen. Durch seine insgesamt vier Jahre bei den Rotjacken wusste Schnetzer aber, wer beim KAC in so einer Angelegenheit der beste Ansprechpartner ist. Mit dem Leih-Schläger erzielte der gebürtige Vorarlberger dann gegen Ende des zweiten Drittels das 3:3 - sein erster Treffer für die Black Wings.