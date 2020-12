Biathlon-Weltcup: Zumindest Hochfilzen steht schon Gewehr bei Fuß

Wenn in Hochfilzen bislang der Biathlon-Weltcup gastierte, war immer ein Schützenfest garantiert. Heuer soll es bei gleich zwölf Rennen bis nächste Woche Sonntag wieder einige geben, auch wenn der größte Stimmungsgarant diesmal ausbleibt. Zuschauer sind wegen der Corona-Bestimmungen beim "Weltcup-Doppelpack" im Pillerseetal nicht zugelassen.

Gestern wurde bei den anreisenden Athleten mit den umfangreichen Corona-Testungen begonnen. Der Austragungsort selbst ist schon seit einigen Tagen startklar. 11.000 Kubikmeter Schnee, 80 Prozent davon aus einem angelegten Depot vom letzten Winter, wurden auf der Strecke aufgetragen. "Wir sind absolut bereit", sagt mit Franz Berger der "Mister Biathlon" Hochfilzens.

Ob es auch die heimischen Herren sind, muss sich erst weisen. Erste Bewährungsprobe ist der Sprint am Freitag. Weder in der Loipe noch am Schießstand waren die ÖSV-Biathleten diesen Winter bislang voll auf der Höhe mit den Allerbesten. So gereichte es in Kontiolahti beim Weltcup-Auftakt bis auf den sechsten Staffel-Rang zu keinem einzigen Platz in den Top-Ten in den Einzel-Bewerben. Zuhause soll die Trendumkehr erfolgen. "Es ist hoffentlich ein Vorteil für uns, dass wir häufig auf diesem Schießplatz trainiert haben", sagt Cheftrainer Ricco Groß mit Blick auf die Heim-Rennen.

Damen stark verbessert

Umso mehr Freude machten dagegen zum Saisonstart bislang Österreichs Damen. "Kompliment an unsere Mädels", sagt auch Ex-Weltmeister Dominik Landertinger, der nun als ORF-Experte die Rennen analysiert. "Sie haben sich im Kraft- und Athletiksektor stark verbessert. Die guten Ergebnisse in Kontiolahti waren bestimmt keine Eintagsfliege", so Landertinger. Er hob vor allem Lisa Hauser hervor: "Sie läuft eine ausgereifte Technik."

Programm

Biathlon-Weltcup in Hochfilzen, Teil I: Freitag, 11.30 Uhr: Sprint Damen; 14.20: Sprint Herren; Samstag, 11.45: Staffel Damen; 14.45: Staffel Herren; Sonntag, 11.45: Verfolgung Damen; 14: Verfolgung Herren

Teil II: 17. Dezember, 14.15 Uhr: Sprint Herren; 18. Dezember, 14.15: Sprint Damen; 19. Dezember, 13: Verfolgung Herren; 15: Verfolgung Damen; 20. Dezember, 12: Massenstart Herren; 14.25: Massenstart Damen

Artikel von Dominik Feischl d.feischl@nachrichten.at