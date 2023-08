Stauffer fährt Motocross "in einer anderen Liga"

"Er fährt in einer anderen Liga." Jürgen Kinz, Chef des HSV Ried, der die Motocross-Staatsmeisterschaftsläufe in Mehrnbach einmal mehr erfolgreich ausrichtete, brachte es auf den Punkt. KTM-Pilot Marcel Stauffer dominierte auch im Innviertel auf dem GÜPL in Asenham das Geschehen in der MXOpen- und MX2-Klasse, fuhr die Saisonsiege 20, 21, 22 und 23 ein. Und das bei 24 bisher absolvierten Läufen in den beiden Kategorien. "Die Form ist einfach richtig gut", sagt Stauffer. Der Steyrer Johannes Klein wurde in der Königsklasse zweimal hinter Stauffer und Michael Kratzer Dritter.

Doch auch die Gastgeber vom HSV, die ob des Fan-Andrangs bis auf das letzte Getränk ausverkauft waren, hatten Grund zum Jubeln. Noah Jonas, Sohn des ehemaligen Staatsmeisters Robert Jonas, erreichte in der Jugendklasse als Dritter sein allererstes Podium. Sein Vereinskollege, der Junioren-WM-Siebente Moritz Ernecker, stürzte im ersten Lauf und schied mit leichten Verletzungen aus.

Der MSC Wagenranch sicherte sich am Samstag den Titel in der Österreichischen Vereinsmeisterschaft vor HSV Ried.

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl

