Stadtkurs-Experte Sergio Perez auch in Miami motiviert

Doch nun ist alles angerichtet für ein Spektakel am Sonntag (21.30 Uhr MEZ, live auf ORF 1). Vor dem fünften Saisonlauf führt der Niederländer Max Verstappen mit nur mehr sechs Punkten vor seinem Red-Bull-Stallkollegen Sergio Perez. Der Titelkampf verlief bisher eintönig, der Rennstall will mit adaptierter Lackierung und bunten Streifen am Auto aber Farbe ins Spiel bringen.

Das Duo gewann bisher je zwei Grand Prix, zuletzt in Aserbaidschan siegte Perez. Der Mexikaner will im internen Duell ein weiteres Statement abgeben. "Wer in diesem unglaublichen Auto sitzt und nicht Weltmeister werden möchte, hat eine falsche Einstellung", sagte der 33-Jährige, der ein Stadtkurs-Experte zu sein scheint. 2021 gewann er schon in Baku, 2022 in Monaco, 2022 in Singapur und in diesem Jahr in Jeddah. In Miami ist eine temporäre Rennstrecke rund um das Hard Rock Stadium der Miami Dolphins eingerichtet.

"Es wird definitiv nicht einfach", warnte Verstappen. Allerdings meinte der 25-Jährige damit vor allem auch die Herausforderungen, die der schnelle Kurs mit bis zu 340 km/h stellt, sowie das Wetter in Florida mit Temperaturen bis an oder über 30 Grad. Nach Kritik der Fahrer am Belag vor einem Jahr wurde dieser erneuert. All das dürfte aber nichts an der Favoritenstellung von Red Bull ändern. Erst danach beim Europa-Auftakt am 21. Mai in Imola ist mit größeren Updates bei den Herausforderern zu rechnen. "Wir haben unsere eigenen Erwartungen bis dato nicht erfüllt", gab aber Mercedes-Teamchef Toto Wolff bereits zu.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Max Verstappen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.