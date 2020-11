Seine Anmerkung, dass seine Zukunft in der Formel 1 nicht "garantiert" sei, befeuerte Spekulationen, wonach der 35-jährige Engländer nach dieser Saison, in der er wohl seinen siebenten WM-Titel gewinnen wird, seine Karriere beenden könnte. Hamiltons Zukunft steht in den Sternen – vermutlich in den Mercedes-Sternen. Teamchef Toto Wolff geht jedenfalls davon aus, dass der Seriensieger seinen Vertrag verlängern wird. "Wir wollen diese Reise fortsetzen. Lewis und ich, wir sind noch nicht fertig", sagte der Wiener nach dem Triumphzug in Imola.

Faktum ist jedoch, dass Hamiltons Vertrag bei Mercedes mit Saisonende ausläuft. Über die Verlängerung wurde noch nicht verhandelt. Hamiltons Jahresgage liegt bei rund 45 Millionen Euro. Ob in Zeiten wie diesen ein Autohersteller so ein Gehalt zahlen kann? Finanziell könnte es sich Mercedes sicher leisten, in moralischer Hinsicht könnte man ins Schleudern kommen. So viel ist klar: Will Hamilton 2021 seinen achten Titelgewinn fixieren und auch in dieser Statistik Michael Schumacher überholen, braucht er ein Cockpit in der Siegmaschine von Mercedes.

Artikel von Christoph Zöpfl Leiter Sportredaktion c.zoepfl@nachrichten.at