Fernando Alonso und österreichische TV-Moderatorin trennen sich

In der Formel 1 läuft es für Fernando Alonso derzeit wie am Schnürchen: Als Dritter des Grand Prix von Australien stand der Spanier am Sonntag auch im dritten Saisonrennen auf dem Podest. Privat erlebt der 41-Jährige allerdings eine Zäsur, trennte er sich doch von ServusTV-Moderatorin Andrea Schlager.

In den sozialen Medien machten beide ihre Trennung öffentlich. „Wir möchten euch informieren, dass unsere Beziehung als Paar zu Ende ist. Wir waren sehr glücklich und hatten eine fantastische Zeit“, ist auf dem Instagram-Kanal des Ex-Weltmeisters zu lesen.

Man habe gemeinsam an verschiedenen Projekten zusammengearbeitet und werde das auch weiterhin mit großem Respekt tun, heißt es dort weiter. Die beiden begegnen sich regelmäßig bei ihrer Arbeit, ist die gebürtige Steirerin doch als TV-Moderatorin in der Formel-1-Boxengasse im Einsatz. Die Beziehung dauerte rund ein Jahr.

Alonso und Schlager gaben in den sozialen Medien ihr Beziehungsende bekannt. Bild: privat

