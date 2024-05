WM-Leader Verstappen holte sich in Miami Sprint-Pole

Der Niederländer drehte mit seinem Red Bull am Freitag in der Qualifikation eine Runde von 1:27,641 Minuten und war damit 0,108 Sekunden schneller als Ferrari-Pilot Charles Leclerc.

Der Niederländer drehte mit seinem Red Bull am Freitag in der Qualifikation eine Runde von 1:27,641 Minuten und war damit 0,108 Sekunden schneller als Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Dritter war Verstappens Teamkollege Sergio Perez. Die beiden Mercedes von George Russell und Lewis Hamilton verpassten das entscheidende Qualifying-Segment.

Verstappen reagierte verblüfft auf die Sprint-Pole. "Was ist mit den anderen passiert?", fragte er noch in seinem Cockpit. "Um ehrlich zu sein, hat es sich ziemlich schrecklich angefühlt", meinte der 26-Jährige. "Ich habe mich auf dem weichen Reifen nicht sehr verbessert, aber ich nehme es hin." Red-Bull-Chefberater Helmut Marko lobte: "Es war ein Problem, diese Soft-Reifen in das richtige Fenster zu bringen. Aber er hat das von allen am besten gemacht."

Mercedes um eine Enttäuschung reicher

Für eine Überraschung sorgte der Australier Daniel Ricciardo von den Racing Bulls, der Vierter wurde. Carlos Sainz im zweiten Ferrari und Oscar Piastri im McLaren reihten sich dahinter ein. Der Sprint geht am Samstag ab 18 Uhr MESZ über die Bühne, ab 22 Uhr findet das Grand-Prix-Qualifying auf dem Miami International Autodrom statt.

Um eine Enttäuschung reicher ist das einst dominante Mercedes-Team. Russell verpasste als Elfter, Hamilton einen Platz dahinter die entscheidende Phase des Qualifyings. Der siebenfache Weltmeister wurde zudem wegen eines Vergehens in der Boxengasse notiert.

Zuvor hatte Verstappen auch die Bestzeit im einzigen Training aufgestellt. McLaren-Fahrer Oscar Piastri und Sainz im rot-blau lackierten Ferrari folgten auf den Plätzen zwei und drei. Bei schwülheißen 29 Grad probierten die Teams allerdings viel herum, sodass die Zeiten nur bedingt aussagekräftig waren. "Die Reifen sind viel zu heiß, ich habe keine Haftung. Ich fahre wie auf Eierschalen", funkte Verstappen zwischendurch an die Box. Leclerc verpasste den Großteil des Trainings nach einem Dreher.

Verstappen hat die beiden bisherigen Formel-1-Rennen in Miami gewonnen. In diesem Jahr sammelte der Niederländer bereits vier Grand-Prix-Siege und einen Sprint-Sieg und führt die Gesamtwertung klar an.

