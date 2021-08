Wiesberger knapp am Sieg vorbei

Der 35-jährige Burgenländer spielte zum Abschluss des mit zwei Millionen Euro dotierten Events in Crans Montana eine 65er-Runde und belegte einen Schlag hinter dem Dänen Rasmus Hojgaard Rang zwei. Wiesberger darf nach wie vor von der Ryder-Cup-Teilnahme träumen. In der Qualifikation hat er Matthew Fitzpatrick (Eng) eingeholt, Rory McIlroy (Nir) ist in Reichweite.