Die Gewissheit über die Absage oder Austragung der Radrundfahrt Tour de France (24. Juni bis 19. Juli) dürfte noch einige Zeit auf sich warten lassen. Es sei noch zu früh zu entscheiden, ob die Tour trotz der Coronavirus-Pandemie durchgeführt werden könne, sagte eine Sprecherin des französischen Sportministeriums am Donnerstag.

In französischen Medien war zuletzt über eine Absage und Verschiebung sowie die Austragung unter Restriktionen wie keine Zuschauer in den Start- und Zielbereichen spekuliert worden.

portministerin Roxana Maracineanu erklärte am Mittwochabend, dass die Zeit für eine Entscheidung noch nicht dränge und man derzeit mit der Bewältigung der Corona-Krise eine dringendere Aufgabe habe. Gleichzeitig merkte sie aber an, dass die Tour ohne Zuschauer am Straßenrand quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden könnte.

"Das Wirtschaftsmodell der Tour basiert nicht auf dem Ticketverkauf, sondern auf TV-Rechten. Während der aktuellen Periode der Ausgangsbeschränkungen ist sich jeder der Risiken und seiner Verantwortung bewusst. Die Leute verstehen den Vorteil, daheimzubleiben und Events im Fernsehen und nicht live zu sehen. Es wäre nicht zu nachteilig, die Tour im TV zu verfolgen", sagte Maracineanu.

Marc Madiot, der Präsident der nationalen Radsport-Liga und Teamchef des World-Tour-Rennstalls Groupama-FDJ, meldete Bedenken an. "Wie würde man die Öffentlichkeit vom Zuschauen abhalten", fragte er sich angesichts von üblicherweise mehr als zehn Millionen Tour-Fans entlang der französischen Straßen.