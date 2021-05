Volleyball: Frauen-Nationalteam in Silver League auf Final-4-Kurs

Nach dem 3:0 (19,15,13)-Erfolg gegen Gastgeber Luxemburg am Sonntag liegt das ÖVV-Team mit sechs Punkten auf Qualifikationskurs für das Final-4-Turnier (11./12. Juni) in Maribor. In Slowenien steigen außerdem ab kommenden Freitag die letzten Gruppenspiele gegen Luxemburg, Israel und die ungeschlagenen Gastgeberinnen.

"Bei den Damen liegen wir im Soll. Wir haben zwei Siege eingefahren", sagte ÖVV-Sportdirektor Gottfried Rath-Zobernig nach dem Turnier, bei dem in den vergangenen Tagen auch einige junge Spielerinnen Teamluft schnupperten.