Ried schielt nach Europa

Der UVC Weberzeile Ried startet morgen auswärts in Amstetten (19 Uhr) in die "Best of 3"-Viertelfinalserie der heimischen Volleyballliga. Gelingt den Innviertlern der Aufstieg unter die letzten vier, wäre die neuerliche Qualifikation für den Europacup mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Tasche. Das ist auch das Ziel der Rieder Vereinsführung. Im November lockte die Europa-Premiere des UVC rund 600 Zuschauer in die heimische Messehalle. Das wolle man wiederholen.

Für das Duell mit Amstetten wurde eine Fanfahrt organisiert. Für das erste Heimspiel am kommenden Mittwoch wurden Rieder Schulklassen eingeladen. "Die Hallen sollen beben", kündigte Sektionsleiter Roman Lutz an. Ein mögliches Entscheidungsspiel würde am 4. März folgen.

Steg fordert Istanbul

Bereits heute empfängt Damenmeister ASKÖ Linz-Steg im Challenge-Cup-Viertelfinale THY Istanbul (19 Uhr). Der Sechste der türkischen Liga gilt als Favorit.