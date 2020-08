Reitshammer am Ziel seiner Träume

"Das Gefühl, einfach dort zu sein und mit den Besten der Besten mitzuschwimmen. Ich kann es selber nicht ganz in Worte fassen, aber es macht mich richtig glücklich." Von Bernhard Reitshammer fiel gestern bei der Staatsmeisterschaft der Schwimmer in Graz viel Druck ab, nachdem er über 100 Meter Rücken am Ziel seiner Sportlerträume angekommen war.

Der Sportler des ASV Linz gewann den Vorlauf in 53,76 Sekunden, womit er 0,09 Sekunden unter der "Olympic Qualifying Time" für Tokio 2021 blieb. Die A-Norm für die WM im Mai 2022 in Fukuoka unterbot Reitshammer ebenfalls um 0,27 Sekunden.

Damit sind bereits fünf österreichische Schwimmer für die wegen der Corona-Pandemie auf 23. Juli bis 8. August 2021 verschobenen Olympischen Sommerspiele qualifiziert.