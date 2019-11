Olympia: Airbnb wird einer der Hauptsponsoren des IOC

Das US-Unternehmen fungiert ab sofort bis 2028 als einer der Olympia-Hauptsponsoren und soll mit seinen vermittelten Unterkünften dazu beitragen, dass der Bedarf an Hotelneubauten in den Olympiastädten deutlich reduziert werde, hieß es am Montag.

Die Olympischen Dörfer, in denen Athleten und Betreuer während der Großereignisse untergebracht werden, sollen aber nicht ersetzt werden, betonte IOC-Präsident Thomas Bach bei der Vorstellung des Projektes in London.