Österreichs Tennis-Asse beim ATP Cup gefordert

Von morgen bis 6. Februar messen sich diesmal zwölf statt 24 Nationen im 2020 neu geschaffenen ATP-Mannschaftsbewerb als Pendant zum Davis Cup um den Titel. Auch Österreich ist dank Dominic Thiem erneut vertreten. Gemeinsam mit Dennis Novak sowie dem Doppel Philipp Oswald/Tristan-Samuel Weissborn will das ÖTV-Team in Gruppe C in der Nacht auf Dienstag gegen Italien sowie Donnerstag gegen Frankreich (beides live ab Mitternacht auf ServusTV) punkten.

Die Coronavirus-Pandemie ermöglicht nur eine halbierte Teilnehmerzahl bei der mit 4,5 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung, zudem wird statt in drei australischen Städten diesmal gleich in Melbourne auf der Anlage der Australian Open gespielt. Damit können die Spieler wertvolle Praxis vorm ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres ab 8. Februar sammeln. Vorjahres-Finalist Thiem hat sich wie auch Novak Djokovic und Rafael Nadal in Adelaide eingeschlagen. Im Schaumatch gegen Nadal (5:7, 4:6) zeigte der US-Open-Sieger aus Lichtenwörth schon recht gute Form, doch richtig ernst wird es erst jetzt.

In Gruppe A trifft Titelverteidiger Serbien, angeführt von Djokovic, auf Deutschland und Kanada, in Pool B misst sich Spanien (mit Nadal) mit Griechenland und Australien. Schließlich trifft Russland mit ATP-Finals-Sieger Daniil Medwedew auf Argentinien und Japan. Nur die jeweiligen Gruppensieger erreichen das Semifinale, und das ist ein erstes Ziel der von Dominic Thiems Vater Wolfgang betreuten rot-weiß-roten Equipe. "Ich denke, dass wir gute Chancen haben", sagte sein Sohn vor dem Turnier.

Novak eröffnet gegen Fognini

Doch die Aufgabe wird schwierig. Novak eröffnet in der John Cain Arena (vormals Melbourne Arena) gegen Fabio Fognini, danach trifft Thiem auf Matteo Berrettini.