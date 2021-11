Nur ein Schlag fehlte Wiesberger zum Sieg

Mit einer 65er-Runde am Schlusstag (sieben unter Par) kam der Burgenländer noch bis auf einen Schlag an den Sieger Joachim Hansen heran. Der Däne gewann nach einer 68er-Runde mit dem Gesamtscore von 23 unter Par. Mit acht Birdies machte Wiesberger am Sonntag noch fünf Positionen gut. Einziger Wermutstropfen war ein Schlagverlust auf der zweiten Spielbahn. Für den 36-Jährigen war es eine gelungene Generalprobe für das Saisonfinale der European Tour, das ab Donnerstag ebenfalls in Dubai sattfindet.

In Übersee ist Matthias Schwab nach knapp geschafftem Cut beim PGA-Turnier in Houston (7,5 Millionen Dollar) eine gute dritte Runde gelungen. Nach vier Birdies und zwei Schlagverlusten auf dem Par-70-Kurs (68 Schläge) verbesserte sich der 26-jährige Steirer mit dem Gesamtscore von 209 (eins unter Par) auf den 22. Platz. Spitzenreiter vor dem Schlusstag, der bei Andruck dieser Ausgabe noch nicht beendet war, war Scottie Scheffler (USA) mit sieben unter Par. Sepp Straka hatte den Cut um einen Schlag verpasst.