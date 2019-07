Matthias Brändle: Der Mann für den Rad-Quickie in der Welser Innenstadt

"Wenn ich den Prolog nicht gewinne, war das ein schlechter Tag für mich!" Matthias Brändle liefert vor dem heutigen Auftakt der 71. Österreich-Radrundfahrt mitten in der Innenstadt von Wels (ab 12 Uhr) eine klare Ansage. Schneller als die Polizei erlaubt, wird es da mit über 50 Sachen vom Minoritenplatz zum Stadtplatz auf 2,5 Kilometern im Kampf alleine gegen die Uhr zur Sache gehen. Brändle, der mehrfache Staatsmeister im Zeitfahren, der 2014 eine Weile auch den prestigeträchtigen Stunden-Weltrekord innehatte, startet als letzter Fahrer um 14 Uhr.

"Ich habe die letzten zwei Wochen nur auf das hier hintrainiert und den Kurs genau studiert", sagt Brändle, der heuer schon in Estland ein ähnliches Zeitfahren beim Prolog für sich entschied. Der letzte heimische Etappensieger bei der Österreich-Rundfahrt war übrigens 2015 der Schwanenstädter Lukas Pöstlberger.

Für heute sind nach etwa drei Minuten Fahrzeit im Ziel nur knappe Sekundenabstände zu erwarten. Das Warm-up dauert da schon wesentlich länger. "Du fährst schon am Vormittag locker eine Stunde. Und dann vor dem Start auf der Rolle ein etwa halbstündiges Intervall-Programm, wo man alle Intensitätsstufen durchfährt", erklärt der Marchtrenker Topmann Felix Großschartner das gängige Prozedere.

Fortsetzung in Grieskirchen

Auch am Sonntag bleibt die Rundfahrt in Oberösterreich. Im Anschluss an das große 24-Stunden-Rennen von Grieskirchen geht die erste Etappe (ab 13 Uhr) hügelig ins Mühlviertel, wo dann im Zielort Freistadt noch drei 13-km-Schlussrunden gefahren werden.

In Kooperation mit AlpentourTV zeigen die OÖN alle Etappen der Österreich-Rundfahrt auf nachrichten.at live. Prominenter Co-Kommentator heute für Moderator Michael Nussbaumer ist World-Tour-Profi Michael Gogl.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei

Österreich Rundfahrt Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Wels Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.