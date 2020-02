Vor knapp drei Wochen berichteten die OÖN exklusiv, dass Antonio Juric ein Probetraining beim TSV Bayer Dormagen absolviert. Nun ist der Transfer des 23-Jährigen in trockenen Tüchern. Mit Ende der Saison wird der Kreisläufer seinen Stammklub HC Linz AG verlassen und zum deutschen Zweitligisten wechseln.

Obwohl ein herber Verlust, „war von Anfang an klar, dass man dem jungen Linzer, trotz bestehenden Vertrages, nichts in den Weg legen würde“, heißt es in einer Aussendung des Vereins.

Juric hatte sämtliche Nachwuchsteams der Linzer durchlaufen und sich zum Leistungsträger in der Kampfmannschaft entwickelt, zu deren Abwehrchef er avancierte.