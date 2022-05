Handball: Bregenz ist Cupsieger

"Wir sind sprachlos. Eine Achterbahnfahrt der Gefühle, letzte Woche alles Katastrophe, und nun holen wir uns den Titel", verwies Bregenz-Spielmacher Lukas Frühstück auf das Aus in der Liga, in der die Vorarlberger vergangene Woche am HC Linz scheiterten.

Während sich Ante Esegovic – der 26-Jährige hört aus gesundheitlichen Gründen auf – zum Ende seiner Karriere über den Cuptitel freuen durfte, blieb das auf Schwazer Seite Gerald Zeiner verwehrt. "Bitter, aber so ist der Sport", sagte der 33-Jährige.