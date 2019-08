Für Strasser wird das Heimspiel zum Fall für zwei

Dreimal hat Christoph Strasser das Race Around Austria bereits als Solist gewonnen. Heute um 10.36 Uhr rollt der Ultra-Athlet als Teil eines Zweierteams von der Startrampe in St. Georgen im Attergau. Gemeinsam mit seinem steirischen Landsmann Lukas Kienreich will der 36-Jährige die insgesamt 2200 Kilometer und 30.000 Höhenmeter in weniger als 72 Stunden nonstop bewältigen. Das braucht einen Schnitt von mindestens 32 Stundenkilometern.

Rege Wechselspiele

"Wir sind gut vorbereitet", sagt Strasser. Der sechsfache Sieger der prestigeträchtigen Amerika-Durchquerung weiß, dass Planung und Taktik fast schon die halbe Miete sind. Das Duo wird deshalb alle 20 Minuten abwechselnd auf dem Rad sitzen. "Damit kann der Fahrer Vollgas geben, ohne dabei zu sehr zu ermüden", erklärt Strasser. Nachteil ist freilich die kurze Erholungszeit für den Partner im Begleitfahrzeug. "Trotzdem ist es aus sportwissenschaftlicher Sicht am schnellsten." Nur in der Nacht sollen die Intervalle zugunsten kurzer Schlafpausen vereinzelt auf eine Stunde ausgedehnt werden.

Das ständige Wechseln stellt allerdings die Begleit-Crew vor eine große Herausforderung. Während das eigentliche Begleitauto beim aktiven Fahrer bleibt, fährt das zweite zehn bis 15 Kilometer voraus, um eine geeignete Streckenstelle für den nächsten Wechsel zu suchen. "Durch die vielen Wechsel kann das Rennen im Gegensatz zu einer Solofahrt weniger durchdacht und geplant werden", so Strasser. Beide Sportler haben je ein Berg- und Zeitfahrrad mit im Gepäck.

Race Around Austria

Seit Montag umkreisen 137 Starter aufgeteilt auf die verschiedenen Klassen und Strecken Österreich bzw. Oberösterreich. Start und Ziel ist in St. Georgen im Attergau. Die Schnellsten des RAA werden nicht vor Samstag erwartet.