Dünne Millionenshow

Mit einer unspektakulären Machtdemonstration holte sich Anthony Joshua Samstagnacht jene vier WM-Titel (WBO, WBA, IBF, IBO) von Andy Ruiz junior zurück, die der Brite im Juni überraschend an den US-Boxer verloren hatte. Sein Punktsieg war nach zwölf Runden gleichermaßen klar wie einstimmig.

Ruiz zeigte beim gehypten Rematch in Dirijah, einem Vorort der saudischen Hauptstadt Riad, eine Leistung, welche Experten eigentlich im Hinkampf erwartet hatten. Mit knapp sieben Kilogramm mehr auf den Rippen kam der unbewegliche 30-Jährige diesmal kaum in den Infight. Dass er in einer ersten Reaktion danach offen bekundete, sich "nicht sonderlich gut vorbereitet" zu haben, schmälerte zusätzlich den Wert einer Veranstaltung, welcher der Ruf einer saudischen Propaganda-Show vorausgeeilt war. Da Ruiz rund neun Millionen Euro Gage kassierte, passte es ins Bild, dass er sich nach dem Schlussgong sofort eine dritte Auflage dieser Millionenshow wünschte.