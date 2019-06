Der Regen stoppte Thiem auf dem Weg in das Finale

Dominic Thiems Freundin Kristina Mladenovic hat schon gestern zur Mittagsstund’ im Damen-Doppel (mit Timea Babos) das Finale erreicht und sich damit auf Weltranglistenposition eins gehievt. Ihr Herzbube befindet sich in der Warteschleife, die Ausgangsposition des „Dominators“, in sein zweites French-Open-Endspiel in Folge (Sonntag, 15 Uhr, ORF eins) einzuziehen, ist aber gut.

Der Lichtenwörther führte zum Zeitpunkt des wetterbedingten Abbruchs (18.28 Uhr) gegen die Nummer eins Novak Djokovic (Srb) 6:2, 3:6, 3:1. Heute geht’s weiter und damit um ein Ticket für den Showdown gegen den elfmaligen Paris-Champion Rafael Nadal (Esp), der Roger Federer (Sui) mit einem 6:3, 6:4, 6:2 nach Hause schickte.

Ungeachtet dessen hat Federer sein Comeback auf roter Asche keine Sekunde bereut. „Ich habe selten eine so große Zuneigung gespürt wie bei diesem Turnier“, sagte der 37-jährige 20-malige Grand-Slam-Triumphator, der offen ließ, ob er kommendes Jahr wieder nach Paris kommen wird. „Ich weiß nicht, was sein wird. Ich muss mir jetzt einmal die Augen auswischen“, lächelte er und verwies auf den Sand, den der Sturm herumgewirbelt hatte. Als Ausrede lässt der „Maestro“ das freilich nicht gelten: „Es war für beide windig, Rafa hat ohne Zweifel besser gespielt.“

„Ich erwarte einen Gegner auf höchstem Niveau und ein kompliziertes Finale. Es wird ja die Nummer eins oder die Nummer vier sein. Novak, Dominic und ich hatten die besten Ergebnisse auf Sand“, sagte der 33-jährige Nadal, der Thiem 2018 in Roland Garros im Finale 6:4, 6:3, 6:2 besiegt hatte.

„Die Lücke ist kleiner geworden“

„Ich glaube, dass die Lücke mittlerweile kleiner geworden ist“, sagte Österreichs Top-Star kürzlich über die Kräfteverhältnisse. Immerhin war Thiem derjenige, der Nadal, den „König von Paris“, viermal auf Sand entzaubert hat, zuletzt in eindrucksvoller Manier im Semifinale von Barcelona, wo Thiem am 27. April mit 6:4, 6:4 die Oberhand behielt. In der Gesamtbilanz liegt Nadal voran – mit 8:4-Siegen.

Bis zum 13. Duell ist es noch ein steiniger Weg. Papa Wolfgang sieht seinen Sohn auf Kurs: „Es ist okay, was er gegen Djokovic spielt. Er muss die entscheidenden Punkte gewinnen.“ Das weiß auch Dominic: „Ich gehe mit einem kleinen Vorteil in die Fortsetzung.“

Erledigt Thiem seinen Job, kann er auch Nadal fordern, obwohl Letzterer bei den French Open 2019 erst einen Satz (gegen David Goffin) abgegeben hat. Seine Hochform hievt Rafa in die Favoritenrolle – egal gegen wen. „Selbst wenn ich in Roland Garros zum zwölften Mal gewinne, werde ich ein normaler Mensch bleiben. Ich bin sicher, dass nach mir noch ein anderer kommen wird, der das schafft“, erläuterte Nadal. Nicht nur er hatte gestern mit extremen Bedingungen zu kämpfen. Windspitzen um 39 km/h pfiffen über den Court „Philippe Chatrier“, Schirme und Panamahüte flogen durch die Gegend, im Hintergrund hörten Sirenen nicht mehr zu heulen auf.

Bonus für Djokovic?

„Ich habe noch nie bei so viel Wind gespielt“, sagte Thiem. Am meisten beeindruckte die Situation Djokovic: Der 32-jährige Serbe haderte mit Gott und der Welt, ließ den Oberschiedsrichter kommen, legte eine bedenkliche Körpersprache an den Tag. Letztlich haben ihn die Organisatoren „gerettet“, weil man nach dem Abbruch wegen Regens am Abend durchaus noch eine gute Stunde spielen hätte können.

