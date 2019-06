Nerven aus Stahl: Thiem entzauberte die Nummer eins der Welt

Geschichte wiederholt sich. Dominic Thiem und die French Open - das ist eine Liebesbeziehung ohne Ablaufdatum. Den 25-jährigen Lichtenwörther trennt nur noch ein Sieg vom ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere, vom zweiten eines Österreichers nach Thomas Muster, der 1995 ebenfalls in Roland Garros triumphiert hat. Der „Dominator“ gewann heute das gestern abgebrochene Semifinale gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic nach insgesamt 4:13 Stunden 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5. Thiem zeigte im heißen Finish Nervenstärke und zermürbte den 32-jährigen Serben regelrecht.

Revanche für 2018?

Der rot-weiß-rote Star geht als aussichtsreicher Außenseiter ins Endspiel, er hat Nadal schon viermal auf Sand geschlagen, auch im zwölften und bis dato letzten Kräftemessen heuer in Barcelona auf Sand (Semifinale/6:4, 6:4). Allerdings ist der Mallorquiner der „Sandplatzkönig von Paris“, der 33-Jährige greift nach seiner zwölften Trophäe auf dem Bois de Boulogne. 2018 hat Nadal das Finale gegen Thiem klar in drei Sätzen gewonnen. Und heuer?

Für Nadal spricht die längere Regenerationszeit, allerdings ist Thiem topfit und auch mental auf der Höhe. Das hat er gegen Djokovic eindrucksvoll untermauert. Am Freitag war die von heftigem Wind begleitete Partie wegen Regens beim Stand von 6:2, 3:6, 3:1 für Thiem unterbrochen und relativ zügig vertagt worden. Das Kuriosum: Gestern in den Abendstunden regnete es nicht mehr, da hätte man durchaus noch fertig spielen können.

Gerüchte um Bonus für die Nummer eins

Das ist auch Thiem nicht entgangen. Hier in Roland Garros hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Djokovic den Abbruch erzwungen haben soll. Eurosport-Expertin Barbara Schett, ehemalige Nummer sieben der Welt, deutete so etwas an: „Djokovic hat die Anlage möglicherweise schon vor einer offiziellen Entscheidung verlassen.“

War das der Bonus für die Nummer eins, die mit den Sturmböen überhaupt nicht zurecht gekommen ist und mit sich, Gott und der Welt haderte?

Egal. Thiem hat sich von den Mätzchen nicht aus der Ruhe bringen lassen. Auch wenn es eine enge Partie war, hat der bessere Spieler gewonnen. Bei der Fortsetzung heute kurz nach 12 Uhr schwächelte Thiem nur phasenweise, Der Weltranglistenvierte, der mittlerweile die 18-Millionen-Preisgeld-Mauer durchbrochen hat, kassierte ein Re-Break zum 4:3, beim Stand von 4:4 wehrte er zwei Breakbälle ab und nahm in der Folge Djokovic den Aufschlag zum 7:5 ab.

Ein denkwürdiger Krimi

Der vierte Satz war von einer Break-Orgie (5) geprägt, Djokovic erzwang mit dem 7:5 einen alles entscheidenden fünften Durchgang.

Da war Thiem Herr der Lage auf dem „Philippe Chatrier“ gewesen, bis wieder einmal der Regen kam. Beim Stand von 4:1 und 40/40 aus Dominics Sicht wurde die Partie zum dritten Mal (für eine gute Stunde) unterbrochen.

Djokovic kam stärker aus den Katakomben, er brachte sein Service mit Mühe durch und nahm anschließend Thiem den Aufschlag zum 3:4 ab. Was für ein Krimi, bei dem der „Dominator“ in der Gunst des Publikums höher angesiedelt war.

Thiem biss sich wieder rein ins Geschehen und schaffte postwendend das Break zum 5:3. Jetzt musste er nur noch ausservieren. Leichter gesagt als getan. Thiem vergab beim Stand von 40:15 zwei Matchbälle mit unerzwungenen Fehlern. Der 15-malige Grand-Slam-Champion Djokovic schaffte das Break und verkürzte auf 4:5. Kurz darauf stand‘s 5:5. Alles wieder offen. Aber nur kurz. Thiem stellte auf 6:5 und hatte kurz darauf seinen dritten Matchball, den er verwandelte.

Thiem erreichte das vorletzte Etappenziel. Respekt! Und alles Gute für morgen! "Es war ein großartiges Match unter schwierigen Bedingungen. Es ist immer phantastisch, einen Champion mit so vielen Grand-Slam-Titeln zu schlagen. Nadal ist eine Herausforderung. Ich werde versuchen, eine bessere Figur als im vergangenen Jahr abzugeben", sagte Thiem im Court-Interview mit Cedric Pioline.

"Glückwunsch, er ist ein großartiger Spieler"

Djokovic sparte nicht mit Komplimenten für Thiem: "Er ist ein großartiger Spieler, ganz besonders auf Sand. Er steht verdient im Finale. Glückwunsch! Dominic spielte die richtigen Bälle, wenn er sie brauchte."

Dem Wetter schob der Weltranglistenerste nicht die Schuld in die Schuhe: "Es ist, wie es ist. Ja, es waren mit die schlimmsten Bedingungen, die ich hatte. Ich will aber keine Ausreden suchen, Dominic hat das gut gemacht." Der Supervisor habe ihm am Freitag gesagt, dass man bei Wind spielen kann, solange keine Gegenstände auf den Platz fliegen. Djokovic: "Im ersten Game ist ein Schirm auf dem Platz gelandet." Ende der Durchsage.

