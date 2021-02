"Danke fürs Gespräch"

Fast drei Stunden dauerte gestern der Sport-Gipfel mit Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler, Gesundheitsminister Rudi Anschober und Vertretern der heimischen Dach- und Fachverbände mit Sport-Austria-Präsident Hans Niessl an der Spitze. Dieser war angetreten, eine phasenweise Öffnung des Vereinssports ab Montag durchzusetzen. Das Gipfeltreffen blieb allerdings ohne konkretes Ergebnis. Am Ende bedankte sich Niessl für das (konstruktive) Gespräch. Ob und wann der Amateursport wieder hochgefahren werden kann, wird am Montag auf Regierungsebene entschieden.

"Eine schrittweise Öffnung ist sinnvoll, die Frage ist, wann der Tag X kommen kann. Derzeit ist es schwierig, weil wir steigende Zahlen haben", sagte Anschober, der das Pressegespräch nach dem Gipfel schließlich abbrach. "Mein Zug nach Linz wartet nicht auf mich, und am Bahnhof in Wien zu übernachten, wäre unangenehm."

Die Vereine protestierten

An der Basis marschierten gestern Funktionäre und Jungkicker auf den Sportplätzen zur Protestaktion auf. Auf den Spielfeldern mehrerer hundert Vereine wurden um 17 Uhr rund um den Mittelkreis Trikots ausgelegt. Bei der Forderung, die Sportstätten wieder zu öffnen, beteiligten sich auch einige heimische Unterhausvereine – wie OÖ-Ligist Pregarten oder Bezirksliga-Ost-Klub Union Leonding.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Werner Kogler Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.