Beim Meeting in Andorf geht es tatsächlich um die Wurst

Mit dem Steakhaus El Gaucho hat er bei seinem Verbrauch bereits einen Sponsorvertrag, in seiner Freizeit geht Österreichs Parade-Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger gerne fischen. Morgen beim 13. Josko-Laufmeeting in Andorf winkt dem 130-Kilo-Bröckerl eine ganz pikante Siegesprämie: Überdimensionale Würste und Riesenbrezen gehen neben Preisgeld an die Gewinner.

Weißhaidinger schmeckt sein Heimspiel aber ohnehin. Für den Innviertler ist der Wettkampf ein wichtiger Testlauf für die Ende September/Anfang Oktober stattfindende WM in Doha. Er wird sich auf seiner eigenen Trainingsanlage in Taufkirchen an der Pram aufwärmen und dann die sechs Kilometer nach Andorf chauffiert. Das funktionierte bereits im Vorjahr perfekt, Weißhaidinger schleuderte damals sein Arbeitsgerät auf die Stadion-Rekordweite von 67,57 Meter.

Die Veranstalter setzten den Bewerb als Tagesschlusspunkt an. "Wir wollen den Zuschauern die Möglichkeit bieten, ganz nahe an den Wurfkreis heranzukommen", sagt Meeting-Organisator Klaus Angerer. Doch nicht nur deswegen soll es knistern.

Preiner mit dem Speer gefordert

Vor wenigen Wochen knöpfte sie der Welserin Ivona Dadic mit 6591 Punkten den österreichischen Siebenkampf-Rekord ab, in Andorf hat Verena Preiner aus Ebensee einen vergleichsweise geruhsamen Arbeitstag. Sie tritt im 100-Meter-Sprint und auch im Speerwurf an, wo sie von der Japanerin und amtierenden U18-Weltmeisterin Haruka Kitaguchi gefordert wird.

Dem Namen Laufmeeting wird die Veranstaltung ebenfalls mehr als gerecht. Österreichs schnellster Mann Markus Fuchs trifft auf Englands Hallenmeister Dominic Ashwell. Veranstalterverein SU IGLA long life stellt dazu mit Petra Gumpinger aus Zell an der Pram, Patricia Madl aus Diersbach, Antonia Kaiser aus Mehrnbach und Ina Huemer aus Taiskirchen vier flotte Damen, die sich ebenfalls mit den internationalen Gästen messen wollen.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Andorf Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.