Rückschlag in Stockholm

In Oslo war er noch Dritter, gestern musste Lukas Weißhaidinger beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten in Stockholm im Diskus-Bewerb mit dem achten und letzten Platz vorliebnehmen. Aus dem Training heraus kam der 29-Jährige auf eine Bestweite von 62,59 Metern. Es siegte der schwedische Lokalmatador Daniel Stahl mit 68,23 Metern. Weltmeister Stahl hatte auch bereits in Oslo gewonnen.

Bei den Landesmeisterschaften in Linz unterbot Anna Stadlmayr (PSV Wels) in 60,45 Sekunden über die 400 Meter Hürden das U20-EM-Limit. In Olympia-Form zeigte sich bereits Susanne Walli (TGW Zehnkampf-Union), die die 200 Meter in persönlicher Bestzeit von 23,54 Sekunden gewann. Tobias Rattinger (LAC Amateure Steyr) sicherte sich über 3000 Meter Hindernis ebenso wie über 800 und 1500 Meter gleich drei Landesmeister-Titel.