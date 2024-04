Sarah Lagger wieder verletzt: "Das hat keinen Sinn"

LINZ. Eigentlich wollte Sarah Lagger mit dem Siebenkampf am kommenden Wochenende in Brescia die Olympia-Jagd in der diesjährigen Freiluftsaison eröffnen. Eigentlich – denn daraus wird nichts. "Halb fit einen Siebenkampf zu machen, das hat keinen Sinn", winkt die Leichtathletin ab. Der 24-Jährigen macht seit kurzem wieder der untere Rücken zu schaffen. Eine Überbeanspruchung der sogenannten Facettengelenke führe zu Entzündungen.