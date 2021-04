Kantersieg mit bitterem Beigeschmack

Es war ein (fast) perfekter Freitag für die oberösterreichischen Fußball-Zweitligisten. Vorwärts Steyr verließ mit einem 3:1-Sieg gegen Schlusslicht Horn die Abstiegszone. Und der FC Juniors spielte beim 4:0-Kantersieg über Amstetten groß auf. Dennoch trübte eine Aktion die gute Stimmung: Da musste Sebastian Wimmer Sekunden vor der Halbzeitpause nach einem Zweikampf ohne Fremdeinwirkung mit Verdacht auf eine schwere Knieverletzung ausgetauscht werden. Wimmer wurde sofort ins Krankenhaus gebracht, um weitere Untersuchungen vorzunehmen. Davor hatte der Innenverteidiger die Juniors noch in der 28. Minuten nach einer Ecke per Kopf in Führung gebracht. Boller erhöhte in der 52. Minute per Kopf auf 2:0. Michlmayr (75.) und Griger (87.) machten den Kantersieg der Juniors perfekt.

Die Abstiegszone verlassen hat der SK Vorwärts Steyr mit dem 3:1 (1:0)-Sieg über Horn. Nachdem Youngster Daniel Bilic vor der Pause noch die Latte getroffen hatte, holten die Steyrer die Führung nach der Pause nach. In seinem 50. Spiel für die Vorwärts verwertete Alberto Prada eine Freistoß-Flanke von Kevin Brandstätter per Kopf zur Führung. Das 2:1 durch den eingewechselten Eigenbau-Youngster Patrick Bilic, der sein erstes Zweitliga-Tor erzielte, legte Prada mustergültig auf. Nach Marcel Monsbergers Kontertor zum 3:1 (95.) war die Partie beendet.

Für den FC Blau-Weiß Linz geht es weiterhin Schlag auf Schlag. Das Heimspiel am Sonntag gegen den GAK (Hofmann-Personal-Stadion, 10.30 Uhr) ist das dritte Spiel binnen neun Tagen. Viel Arbeit hat auch Blau-Weiß-Sportchef Tino Wawra. Alle Spieler, die der Klub über die Saison hinaus halten will, bekamen in dieser Woche neue Vertragsangebote. Das betrifft natürlich vor allem die Torjäger Fabian Schubert, Turgay Gemicibasi und Philipp Pomer. Bei Stefano Surdanovic, Danilo Mitrovic, Simon Gasperlmair und dem von Hartberg geliehenen Marcel Schantl hat der Verein Vertragsverlängerungen durch Optionen selbst in der Hand. Am Schwierigsten wird es wohl, Kristijan Dobras und Fabian Schubert zu halten. Schubert dürfte auch Auslandsangebote haben. Wawra: "Wir haben aber auch für jede vakante Position Alternativen im Kopf." Mit Matthias Seidl (Kuchl) wurde bereits der Führende der Torschützenliste in der Regionalliga West geholt. (rawa)

