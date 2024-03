Vorwärts-Trainer Markus Eitl: "Müssen nach Testdebakel aufwachen"

Mit dem Spiel in Pasching gegen die LASK Amateure startet der SK BMD Vorwärts Steyr heute, Freitag, um 19 Uhr in die Frühjahrssaison der Regionalliga Mitte. Nach überraschend gutem Herbst, den die Rot-Weißen auf Rang vier beendeten, geht es für die Elf von Trainer Markus Eitl darum, diese Leistung zu bestätigen und die Euphorie am Köcheln zu halten.