"Acker der Liga": Vorwärts ist bei den Fans zwar top, nur der Rasen ist ein Flop

STEYR. "Woche der Wahrheit" für die Rot-Weißen: Heute (19.10 Uhr) muss gegen Horn ein Sieg her. Von Gerald Winterleitner, 29. März 2019 - 00:04 Uhr

Heute (19.10 Uhr) das Heimspiel gegen Tabellennachbar Horn, Dienstagabend die Nachtragspartie daheim gegen Kapfenberg, am Sonntag die Derby-Matinee in Amstetten – die kommende Woche wird für den SK Vorwärts Steyr bereits richtungsweisend sein, wohin sich der Verein im Jubiläumsjahr orientieren darf: Klassenerhalt oder Abstieg in die Regionalliga.

"Die Situation ist nicht einfach, am Ende sollten aber sieben Punkte aus diesen drei Spielen stehen", sagt Trainer Gerald Scheiblehner.

An Horn habe seine Elf jedenfalls gute Erinnerungen. In der Hinrunde war im Waldviertel der erste Sieg seit der Rückkehr in die Bundesliga gelungen. Allerdings haben sich die konterstarken Niederösterreicher in der Winterpause gut verstärkt und im Frühjahr bereits zwei Siege gefeiert.

Die Rot-Weißen haben sich in ihren drei Partien gegen drei Topklubs der Liga hervorragend verkauft, dabei aber nur zwei Zähler erobert. "Die Mannschaft hat absoluten Siegeswillen und steigert sich mit den Fans im Rücken zusätzlich", sagt Scheiblehner vor diesem "Sechs-Punkte-Spiel". Ein Sieg sei im Abstiegskampf Pflicht: "Wir wollen nicht in die Situation kommen, dass wir am Saisonende jedes Spiel gewinnen müssen."

Sebastian Dirnberger wird dem SKV nach seiner Oberschenkelverletzung wieder zur Verfügung stehen. Christoph Bader und der Brasilianer Jackson Kenio fehlen hingegen ebenso wie der langzeitverletzte Nicolas Wimmer.

Vernichtendes Urteil

Sorgen bereitet den Steyrern hingegen die bucklige Wiese im Stadion: Die Vereinigung der Fußballer reihte das Grün in Steyr mit einer Note von 4,5 (Höchstwert 10) an die letzte Stelle der Bundesliga.

"Weder im Stadion noch in Gleink ist das Spielfeld in Ordnung", sagt Scheiblehner. Das habe nichts mehr mit Bundesliga zu tun, sondern sei Bezirksliganiveau. Die Mannschaft nehme vieles auf sich, trainiere um 20 Uhr bei minus 4 Grad, um für Steyr in der Bundesliga zu bleiben, die Voraussetzungen dafür würden aber fehlen: "Ich kann die Aussagen in Steyr, wonach alle Vereine die gleichen Rechte haben, schon nicht mehr hören. Die Stadt profitiert von einem Bundesligaverein. Sonst machen wir halt jede Woche ein Trainingsturnier mit Bewegung und Amateure, wenn es das ist, was man will."

Bei den Zuschauerzahlen ist Vorwärts aktuell übrigens die Nummer zwei in der 2. Liga.

