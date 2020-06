Vorwärts Steyr verlängert mit zwei Verteidigern 

Mit den beiden Personalien stellt Vorwärts Steyr Weichen in der Defensive.

Michael Halbartschlager, der seit fünf Jahren bei SKV die rechte Seite bespielt, unterschreibt ein neues Arbeitspapier bis 2022. „Jeder weiß, wie wohl ich mich hier fühle und wie gerne ich an die Volksstraße komme“, wird der 27-Jährige in einer Aussendung zitiert.

Nico Wimmer, der seit vier Saisonen in der Innenverteidigung spielt, verlängert bis 2021. Der Klub sicherte sich sich eine Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr. Zwei Kreuzbandrisse in den vergangenen zwei Jahren bremsten den 25-Jährigen in seiner Entwicklung. „Wir sind nicht nur von Nicos Qualität überzeugt, sondern auch davon, dass er stärker zurückkommen wird, weil er täglich hart daran arbeitet, um sich auch dauerhaft in der 2. Liga zu etablieren“, sagt Sportchef Jürgen Tröscher.