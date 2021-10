Zuerst gegen Eindhoven, heute gegen Gurten

Der Auftakt der 12. Runde der Regionalliga war nichts für die OÖ-Klubs. In vier Spielen setzte es vier Niederlagen. Besonders bitter war die 1:2-Niederlage in letzter Minute von WSC/Hertha gegen die WAC Amateure. Tabellenführer Deutschlandsberg (2:0 in Stadl Paura) liegt damit bereits fünf Punkte vor den Welsern. Der Vorsprung auf den Zweiten Vöcklamarkt (1:3 in Weiz) beträgt vier Punkte. Der FC Wels unterlag Treibach 1:2. Bei den Sturm Graz Amateuren, heute Gegner von Gurten, müssen einige Kicker einen besonderen Spagat schaffen: Am Donnerstag durfte Christoph Lang beim Europa-League-Spiel zwischen Sturm Graz und Eindhoven für acht Minuten Profiluft auf der internationalen Bühne schnuppern – heute wartet in Gurten wieder heimische Kost.

Corona-Absage in der OÖLiga

Coronabedingt nicht stattfinden konnte die gestrige OÖ-Liga-Partie zwischen Pregarten und Friedburg. "Bei uns hat es die halbe Mannschaft erwischt", klagt Pregarten-Trainer Ronald Riepl. Micheldorf verlor in letzter Minute gegen Mondsee 2:3, das Trattnachtal-Derby zwischen Grieskirchen und Wallern endete 3:3.