Willkommen in der OÖ-Liga!

Als Dietach im Jahr 2010 Meister in der Landesliga Ost wurde, war Daniel Ruttensteiner als Spieler mit dabei. Zwölf Jahre später kann der heute 32-Jährige den lang ersehnten nächsten Meistertitel in der Landesliga Ost mit Dietach bejubeln – diesmal aber nicht als Spieler, sondern als Cheftrainer. "Wir arbeiten sehr professionell, sind als Mannschaft gut zusammengewachsen und haben kontinuierlich unsere Leistung gebracht", sagt der Meistertrainer nach dem entscheidenden 2:2 bei Rohrbach.

Abseits des Platzes kann sich der Dietach-Coach auch auf Expertisen von seinem Onkel und ehemaligen ÖFB-Sportdirektor Willi Ruttensteiner verlassen. Der Ex-Teamchef von Israel ist auch immer wieder bei Spielen von Dietach auf dem Sportplatz anzutreffen. "Ich habe einen guten Draht zu ihm. Wir reden oder telefonieren in der Woche öfter miteinander und tauschen uns über Fußball aus." Für die kommende Saison steht für Dietach der Klassenerhalt in der OÖ-Liga an erster Stelle. "Wir werden alles geben, um die 30-Punkte-Marke so früh wie möglich zu überspringen", sagt Ruttensteiner.

Auch Ostermiething-Titel fix

In der Landesliga West steht mit Ostermiething der Titelträger ebenfalls fest. Nach Andorfs 2:2 gegen Schärding war dem Klub bereits vor dem 5:0 am Samstag gegen Schwanenstadt Platz eins nicht mehr zu nehmen. "Qualitativ waren die anderen Mannschaften sicher genauso gut wie wir. Der Zusammenhalt war unser großer Vorteil", sagt Meistertrainer Robert Berg, der bereits in die Zukunft blickt: "Wir wollen in unserem ersten OÖ-Liga-Jahr in der der 71-jährigen Vereinsgeschichte eine vernünftige Rolle spielen. "