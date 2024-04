Unterhaus-Stürmer Muminovic visiert die 50-Tore-Marke an

"Ich spiele jetzt schon 13 Jahre in Österreich, aber mit so einem Stürmer habe ich noch nie zusammengespielt", findet der ungarische Spielertrainer der Union Haag, Bela Koplarovics, nur lobende Worte für seinen Top-Stürmer Emir Muminovic. Haags Tormaschine traf in dieser Saison bereits 45 Mal ins Schwarze – auch am Wochenende beim Top-Spiel der 2. Klasse Mittewest gegen Bruckmühl (2:3) war der 27-Jährige erfolgreich. Mit seiner unglaublichen Trefferquote ist der Angreifer aktuell auch der