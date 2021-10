Wels siegt im Krisen-Derby

Die Welser Klubs stellen die Fußball-Regionalliga auf den Kopf: WSC/Hertha übernahm mit dem gestrigen 4:1-Auswärtserfolg bei Gleisdorf zumindest bis heute die Tabellenführung.

Stadtrivale FC Wels war ebenfalls erfolgreich: Im Krisen-Derby gegen Stadl-Paura gelang ein 5:0-Erfolg – womit das Team aus der Messestadt den Platz am Tabellenende im direkten Duell an den OÖ-Rivalen übergab. Einen neuen Spitzenreiter gibt es auch in der OÖ-Liga: Weißkirchen feierte im Duell der Kunstrasen-Teams einen 4:2-Auswärtserfolg bei Wallern.

Hungrig auf einen Sieg sind heute Friedburg (in den jüngsten fünf Spielen nur ein Sieg) und Perg (nur ein Sieg in den vergangenen acht Runden): Während Friedburg heute St. Florian empfängt, muss Perg zu Mondsee.