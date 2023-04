Vöcklamarkts Traum nimmt Formen an

In der Fußball-Regionalliga kämpft die UVB Vöcklamarkt nach dem 0:3 gegen Deutschlandsberg weiter um den Klassenerhalt in der dritthöchsten Spielklasse – außerhalb des Rasens steht der Klub vor einem echten Durchbruch: Die Hausruckviertler arbeiten an Plänen für ein neues Trainingszentrum – jetzt könnte Bewegung in die Sache kommen. Wie die OÖN erfuhren, gab das Land OÖ zuletzt bereits seine Zusage für die Unterstützung des Projekts.

Am aktuellen Standort der grün-gelben Trainingsstätte soll ab Mitte 2024 ein Altenheim entstehen – womit der Wettlauf nach der Suche einer neuen Heimat schon länger begonnen hat. Diese scheint circa einen Kilometer vom Vöcklamarkter Black Crevice Stadion gefunden worden zu sein. Lange ist der Klub in dieser Causa auf der Stelle getreten, jetzt könnte Vöcklamarkts Traum aber Formen annehmen. Das grüne Licht der Landessportdirektion war der erste Schritt, jetzt fehlt nur mehr, dass das Vorhaben auch im Gemeinderat durchgewunken wird. "Wir haben seit 30 Jahren mehr als 200 Kinder im Verein. Die Nachhaltigkeit ist da, weshalb dieses Infrastrukturprojekt mehr als vernünftig wäre", sagt Vöcklamarkt-Präsident Reinhard Köpl.

Das sind die Pläne

Unter dem Titel "Naherholungsgebiet Vöcklamarkt" sollen ein Rasenfeld, ein Kunstrasenplatz, eine kleine Zusehertribüne, ein Klubgebäude, ein Funcourt, Volleyballplätze sowie ein Spielplatz entstehen.

Zusätzlich soll auch in Vöcklamarkts Heimstätte investiert werden: Der bereits in die Jahre gekommene Kunstrasenplatz soll einem Naturrasen weichen. Köpl ist optimistisch: "Wir wollen mit den Planungen so weit sein, dass wir im Spätherbst 2023 oder im Frühjahr 2024 mit den Bauarbeiten beginnen können." Hoffentlich dann auch noch in der Regionalliga: Aktuell liegt das Team von Trainer Thomas Laganda auf Platz zwölf.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger