Vöcklamarkt will den Fast-Meister bezwingen

Drittliga-Tabellenführer GAK könnte mit einem Sieg heute (19 Uhr) bei Vöcklamarkt – und einem Punktverlust am Samstag von Verfolger Stadl-Paura in Gurten – bereits fünf Runden vor dem Saisonende Platz eins fixieren. "Der GAK wird Meister, aber noch nicht in Vöcklamarkt. Wir wollen in dieser Saison daheim ungeschlagen bleiben", sagt Vöcklamarkt-Sportchef Klaus Preiner.

Für die Hausruckviertler ist das Spitzenspiel nicht nur aus sportlicher Sicht eine Herausforderung: 300 bis 400 Fans aus der Steiermark werden heute im Black Crevice Stadion erwartet, die Partie wurde als Sicherheitsspiel eingestuft. Preiner: "Wir sind dank der vergangenen Cup-Spiele gegen Ried oder Austria Wien auf die Organisation solcher Begegnungen gut vorbereitet." Spiele, die auch in Zukunft in Vöcklamarkt stattfinden sollen. "Wir wollen die Saison als bestes OÖ-Team abschließen und einen Cup-Platz einfahren", sagt Preiner. (rawa)

