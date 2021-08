Unser "Hofi": 28 Jahre für die OÖNachrichten

Wie in so vielen Fällen hat die Corona-Pandemie auch in der Redaktion der Unterhaus-Nachrichten das Tempo vorgegeben. Mit etwas Verspätung wollen wir "unserem" Helmut Hofmeister nach 28 Jahren bei den OÖN das Beste für die Fußball-Pension wünschen.

Ehrlich gesagt haben wir es auch nicht ganz geglaubt, als er uns unmittelbar vor Ausbruch der Pandemie mitgeteilt hatte, dass er die Wochenenden künftig lieber an einem See oder privat auf einem Fußballplatz anstatt in der Redaktion verbringen möchte. "Der Hofi war immer mit so viel Leidenschaft dabei – der kommt nach ein paar Wochen sicher wieder zurück", war etwa mein erster Gedanke, ohne zu wissen, wie lange die kurz darauf einsetzende Unterhaus-Zwangspause für uns alle dauern würde.

Ein Unterhaus-Wochenende ohne "Hofi" ist für uns eigentlich unvorstellbar gewesen. Seine ersten Artikel im OÖN-Archiv stammen aus dem Jahr 1993. Er war damit länger als jeder von uns Teil der Sportredaktion. Damals war die Unterhaus-Beilage, wie wir sie heute kennen, noch nicht einmal aus der Taufe gehoben. Stattdessen wurden die gesamten Unterhaus-Tabellen auf einer einzigen Seite zusammengefasst und von OÖN-Mitarbeitern via Telefon eingeholt.

Obwohl alle Aufstellungen längst online abrufbar sind, hat Helmut Hofmeister die Unterhaus-Vereine bis zuletzt Woche für Woche durchgerufen. Hauptsächlich natürlich deshalb, um nebenbei im Stile eines Torjägers Geschichten für unsere "Unterhaus-Nachrichten" abzustauben. Sie werden uns – so wie "Hofi" selbst – fehlen.