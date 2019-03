OÖ-Liga: Wallern verpatzt schon wieder den Start

WEIßKIRCHEN. Herbstmeister Wallern stolpert in die Frühjahrssaison der Fußball-OÖ-Liga: Wie schon im Herbst kassierten die Trattnachtaler abermals gegen Weißkirchen eine Auftaktniederlage, verloren gestern 1:2.

Petter (li.) bei seiner Premiere Bild: Hörmandinger

Dieplingers Führung konnten Müller und Pollak noch in einen Sieg der Zebras umwandeln. Der Nutznießer? Donau Linz schob sich mit einem klaren 4:2-Erfolg gegen Bad Ischl an Wallern vorbei auf Platz eins.

Heute empfängt Oedt vor eigenem Publikum die Jungen Wikinger. Bei den Innviertlern gibt Stefan Unterberger sein Trainer-Debüt. Vor seiner Premiere ist der 38-Jährige selbstbewusst, zählt auch seine Mannschaft zu den Titelkandidaten: "Die Top 5 werden sich die Meisterschaft ausmachen. Wenn wir auf dem Niveau spielen wie im Herbst, ist alles möglich."

3:0 bei Petter-Debüt

Ein toller Start in die Rückrunde der Regionalliga gelang Vöcklamarkt: Beim Debüt von Mario Petter besiegten die Hausruckviertler den FC Wels 3:0. Der Winter-Transfer von Vorwärts Steyr ging gestern aber noch leer aus. Sein wahres Gesicht will In der zweiten Saisonhälfte WSC/Hertha zeigen. Heute startet das Kuranda-Team daheim gegen Deutschlandsberg: "Unser Ziel bleibt ein Platz unter den Top-5."

