Nerven liegen bereits blank

WALLERN. OÖ-Liga: Wallern trennt sich von Trainer Babler, Neuhofer kommt als Nachfolger.

Babler musste bei Wallern gehen. Bild: Hörmandinger

Zwei Niederlagen zum Start in die Frühjahrssaison waren den Verantwortlichen von OÖ-Liga-Herbstmeister SV Wallern zu viel: Wie nachrichten.at bereits am Samstag exklusiv berichtet hatte, trennten sich die Trattnachtaler nach der 0:2-Niederlage am Freitag gegen Perg von Trainer Max Babler.

"Wenn wir vorne dabeibleiben wollen, müssen wir handeln", erklärte Wallern-Sportchef Albert Huspek. Für viele überhastet – für den 54-Jährigen Teil des Geschäfts: "Wir hatten eine durchwachsene Vorbereitung gespickt mit vielen Verletzten. Unter dem Strich hat die Chemie nicht mehr zu hundert Prozent gestimmt, es war keine Entwicklung zu sehen."

Neuhofer als Nachfolger

Das kann auch Babler nicht bestreiten: "Die nicht zufriedenstellenden Ergebnisse haben sich auch in der Stimmung im Team niedergeschlagen. Der Verein wollte einen sofortigen Schlussstrich ziehen, das muss ich so akzeptieren." Ein Nachfolger steht mit Rainer Neuhofer bereits fest. Wallern hat sich gestern mit dem 50-Jährigen geeinigt, der schon im Herbst bei Wallern im Gespräch gewesen war. Schon am Wochenende wurde Wallerns Neo-Coach in St. Valentin gesichtet – dort, wo Wallerns nächster Gegner Gmunden gespielt hat. Der Grieskirchener weiß, wie man aufsteigt: In seiner Zeit als Gurten-Trainer führte er die Innviertler von der Landesliga in die Regionalliga. Ob der Aufstieg jetzt auch mit Wallern gelingt?

