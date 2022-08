LASK Amateure gewannen Derby 3:0, Wallern bezwang Oedt

WSC/Hertha Wels bleibt in der Regionalliga Mitte weiter das Maß aller Dinge. Nach dem 2:0-Sieg in Allerheiligen bleiben die Welser dank der Treffer von Zümüt (39.) und Martin (79.) Tabellenführer. Die LASK Amateure bleiben nach dem 3:0-Auswärtssieg im Derby über die Jungen Wikinger in Lauerstellung. Florian Flecker, von der Profimannschaft abgestellt, um Spielpraxis zu sammeln, erzielte zwei Treffer.

In der OÖLiga musste sich Oedt im Spitzenspiel der Runde Wallern mit 0:2 geschlagen geben. Die Haidacher-Elf übernahm damit die Tabellenführung. Die Serie der Kantersiege ging weiter. Dietach schoss Friedburg mit 7:0 ab. Bad Ischl gewann das Derby gegen Mondsee mit 3:0. Klare Niederlagen musste bisher Absteiger ATSV Stadl Paura einstecken. "Es war eine mental schwierige Woche für uns", sagt Mario Wittmann, der Trainer des ATSV Stadl-Paura. Zuletzt kam man mit einem 0:11gegen St.Martin/Mühlkreis. unter die Räder, dementsprechend betrübt ist die Gemütslage nach zwei Spielen und einer Tordifferenz von 0:16. Mit dem brasilianischen Stürmer Rodolfo Freitas da Silva ist heute gegen Perg ein neuer Spieler beim Schlusslicht dabei. (top)