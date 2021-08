Erste coronabedingte Absagen

+++ Unterhaus +++ Corona und das schlechte Wetter führten an diesem Wochenende zu einigen Absagen. So musste der FC Munderfing (Bezirksliga West) nicht nur das Derby gegen Eggelsberg-Moosdorf, sondern auch sein geplantes Sommerfest coronabedingt absagen. Auch bei der Union St. Roman ( 1. Klasse Nordwest) heißt es coronabedingt "Bitte warten". Es bleibt offen, ob nach der Absage der Partie gegen Waizenkirchen nächste Woche gespielt werden kann. Mit insgesamt sieben Absagen – auch wegen der starken Regenfälle – hält sich die Anzahl der Nachholspiele vorerst in Grenzen. +++ 1. Klasse Mitte +++ Dramatik pur spielte sich beim 5:4-Sieg von Pichling beim UFC Eferding in der 1. Klasse Mitte ab. Da verwandelten die Eferdinger einen 0:3-Rückstand nach 28 Minuten in eine 4:3-Führung. Doch nach Taqis Treffer in der 86. Minute drehten die Gäste noch einmal auf. Josip Katusic (89.) und Julian Henebichler (93.) entschieden das Spiel für Pichling. +++ 2. Klasse West +++ Die Saison hat noch gar nicht richtig angefangen, da ist sie für Reichersberg schon wieder zu Ende: Nachdem man in den ersten beiden Partien zu wenig Spieler hatte und keine Mannschaft stellen konnte, gab der Klub seinen Rückzug aus dem Meisterschaftsbetrieb bekannt. Dem Verein droht vom OÖ-Fußballverband eine saftige Strafe: 5000 Euro kostet es, wenn man seine Mannschaft aus der laufenden Wertung nimmt. In der Tabelle werden auch die beiden zuletzt strafverifizierten Spiele gestrichen.