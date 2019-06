Der Mann, der in allen Klassen trifft

Die Jagd auf den Goldenen Schuh biegt in die Zielgerade ein. So klar war das Rennen um die begehrte Trophäe von OÖNachrichten und Sparkasse OÖ für den besten Torjäger im Fußball-Unterhaus aber schon lange nicht mehr: Mit 25 Toren liegt Lukas Leitner von Regionalligist Vöcklamarkt eine Runde vor dem Saisonende der Spielzeit 2018/2019 überlegen in Führung. Beim 3:1 gegen Kalsdorf traf er abermals.

Der 32-jährige Sportwissenschafter hat somit auch in der dritthöchsten Spielklasse seinen Torriecher unter Beweis gestellt. Leitner ist nämlich einer der wenigen Kicker, die in allen Unterhausligen mindestens 20 Mal pro Saison getroffen haben. Für seinen Heimatverein Kleinzell in der 1. und 2. Klasse, für St. Martin im Mühlkreis in der Bezirksliga, Landesliga sowie OÖ-Liga – und für Vöcklamarkt jetzt auch in der Regionalliga. Die besten Unterhaus-Torjäger sind aktuell übrigens in den 1. Klassen aktiv. Fatlum Emruli von Hörsching (1. Klasse Mitte) konnte ebenso wie Mitterkirchens David Badinsky (1. Klasse Nordost) bereits 33 Tore bejubeln.

So viel zählt ein Tor

Ähnlich wie beim echten Goldenen Schuh der UEFA haben die OÖN für die Wertung des beliebten Unterhaus-Pokals ein eigenes Punktesystem entwickelt. Für ein Tor in der Regionalliga und in der OÖ- Liga gibt es zwei Punkte. Treffer in der Landesliga und in der Bezirksliga werden mit 1,5 multipliziert. Volltreffer in der 1. Klasse und in der 2. Klasse bringen einen Punkt in der Wertung.

Der Zwischenstand: 1. Lukas Leitner (RLM/Vöcklamarkt; 25 Tore, 50 Punkte) 2. Peter Orosz (BO/Oedt 1b, 37,5 Punkte) 3. Rumen Kerekov (OÖ-Liga/SC Marchtrenk, 36) 4. Nicolae Mates (BS/Allhaming/Weißkirchen 1b, 36). 5. Thomas Breitenthaler (BW/Munderfing), Miliam Guerrib (LLO/Bad Schallerbach, beide 34,5)

