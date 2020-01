Ab 16 Uhr live: Der erste Tag beim OÖ-Hallencup

In zwei Vorrundengruppen können sich acht Mannschaften für die Finalrunde am Sonntag qualifizieren – heute steigt Turniertag eins mit der Gruppe A (ab 16 Uhr/ nachrichten.at berichtet live).

Bei der Jubiläumsauflage wird auf einem eigens verlegten Kunstrasen gekickt. Was die Vorbereitung für den OÖ-Bandenklassiker außergewöhnlich macht, denn: Im Vergleich zum alljährlichen Parkettboden soll der Kick auf dem Plastikgrün viel langsamer werden. Das könnte natürlich ein Vorteil für jene Mannschaften sein, die auch auf dem Feld auf Kunstrasen antreten – so wie etwa Herbstmeister SPG Wallern/St. Marienkirchen, der Zweite SPG Weißkirchen/Allhaming oder die SPG Pregarten. Auch Oedt hat mit einem eigenen Kunstrasen-Platz ideale Trainingsmöglichkeiten. „Wir haben in dieser Woche auf Kunstrasen das Training wieder aufgenommen. Das könnte ein Vorteil sein“, sagt Oedt-Trainer Stefan Rapp, der mit seiner Mannschaft am morgigen Samstag in das Turnier einsteigt.

Bereits heute ist Kunstrasen-Spezialist Weißkirchen/Allhaming am Ball. „Auch wenn wir das ganze Jahr auf Kunstrasen spielen, erwarten uns einige offene Fragen. Wie die richtige Schuhwahl oder das Tempo“, sagt Trainer Alfred Olzinger. Ebenfalls heute im Einsatz ist Donau Linz – obwohl Sportchef Kurt Baumgartner im Vorjahr nach einer umstrittenen Schiedsrichterentscheidung am Finaltag eine neuerliche Teilnahme ausgeschlossen hatte: „Wir spielen nie wieder bei diesem Turnier mit“, sagte der Donau-Manager damals. Mittlerweile kann der 56-Jährige darüber schon wieder scherzen: „Auf Parkettboden hätte ich nicht mehr mitgespielt.“ Zum Glück wird heuer ja auf Kunstrasen gespielt, der erst gestern in einer Nachtschicht ab 4 Uhr verlegt wurde.

Vorrunde, Gruppe A: Heute ab 16 Uhr mit Union Raika Weißkirchen/Allhaming, SV sedda Bad Schallerbach, SV Zebau Bad Ischl , SPG Algenmax Pregarten, Union TTI St. Florian, Askö Donau Linz, Union Raiffeisen Mondsee, DSG Union Habau Perg

Alle Spiele der Gruppe A

16.00: Bad Schallerbach – St. Florian

16.11: Pregarten – U. Perg

16.22: Donau – Weißkirchen

16.33: Bad Ischl – Mondsee

16.44: U. Perg – Bad Schallerbach

16.55: St. Florian – Pregarten

17.06: Mondsee – Donau

17.17: Weißkirchen – Bad Ischl

17.28: Donau – U. Perg

17.39: Bad Schallerbach – Pregarten

17.50: St. Florian – Bad Ischl

18.01: Weißkirchen – Mondsee

18.12: U. Perg – St. Florian

18.23: Bad Ischl – Donau

18.34: Mondsee – Bad Schallerbach

18.45: Pregarten – Weißkirchen

18.56: U. Perg – Bad Ischl

19.07: St. Florian – Mondsee

19.18: B. Schallerbach – Weißkirchen

19.29: Donau – Pregarten

19.40: Mondsee – U. Perg

19.51: Weißkirchen – St. Florian

20.02: Bad Ischl – Pregarten

20.13: Donau – Bad Schallerbach

20.24: U. Perg – Weißkirchen

20.35: Pregarten – Mondsee

20.46: St. Florian – Donau

20.57: Bad Schallerbach – Bad Ischl