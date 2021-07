Tritscheler neuer Dressensponsor bei der SV Ried

"Mit Tritscheler unterstützt ein weiteres Innviertler Traditionsunternehmen die SV Guntamatic Ried. Ich freue mich auf eine tolle und nachhaltige Partnerschaft", sagt SV-Ried-Präsidiumsmitglied Thomas Gahleitner. "Obwohl wir mittlerweile in vielen Bundesländern unsere Produkte liefern dürfen, sind wir in der Heimat stark verwurzelt. Sportvereine wie die SV Ried leisten tolle Jugendarbeit und sind für viele ein großes Vorbild", sagt Tritscheler-Geschäftsführer Vinzenz Stocker. Das Unternehmen zählt zu den führenden Herstellern von Sonnenschutzsystemen in Österreich und beschäftigt rund 110 Mitarbeiter.