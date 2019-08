SV Ried: Junger Spieler von PSV Eindhoven beim Probetraining

Intensiv bereitet man sich bei der SV Ried auf das Auswärtsspiel am Freitag gegen Lafnitz vor. Trainer und Sportdirektor Gerald Baumgartner konnte beim Mittwochstraining mit Bertalan Kun einen neuen Testspieler im Innviertel begrüßen. Der 20-jährige Ungar stand bis Juli beim holländischen Traditionsverein PSV Eindhoven unter Vertrag. Dort spielte Kun seit 2011 und war in mehreren Jugendmannschaften aktiv. Zuletzt kickte der Mittelfeldspieler bei der zweiten Mannschaften von PSV Eindhoven. Auch Ivan Kovacec, Nils Zatl und ein 18-jähriger Brasilianer trainierten am Mittwoch noch mit, die OÖN haben über die drei Testspieler berichtet.

Das Sommer-Transferfenster hat in Österreich noch bis zum 2. September geöffnet. Bis dorthin könnte sich bei den Riedern also noch einiges tun. Wie berichtet, soll Aris Saloniki Interesse an Kennedy Boateng haben. Auch Marco Grüll ist ein Spieler, der für Vereine, die noch Offensivkräfte benötigen, durchaus interessant sein könnte.

Ried muss nach Lafnitz

Am Freitag gastiert die SV Ried in Lafnitz. Die Steirer sind bisher noch ungeschlagen und holten sieben Punkte aus drei Spielen.„Lafnitz ist ebenso wie Amstetten sehr gut in die Saison gestartet und wird mit viel Selbstvertrauen auftreten, sie haben gegen uns nichts zu verlieren. Lafnitz wird meines Erachtens wieder sehr defensiv agieren. Wir werden die nötige Mentalität nach Lafnitz mitnehmen und versuchen unser Spiel durchzubringen", sagt Trainer Baumgartner.

Bajic trainierte mit

Gute Nachrichten gibt es von Offensivspieler Ante Bajic. Der 23-Jährige, der sich im ersten Saisonspiel gegen Klagenfurt an der Schulter verletzte, trainierte am Mittwoch mit der Mannschaft mit. Ein Einsatz in Lafnitz kommt für Bajic wohl noch zu früh. Es scheint aber durchaus realistisch, dass Bajic beim Heimspiel gegen den GAK am Freitag, 23. August, wieder im Kader der Innviertler steht.

